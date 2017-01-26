Бунт в соцсети: пользователи «ВКонтакте» возмущены нововведениями

Москва, 26 января. Многим пользователям популярной социальной сети «ВКонтакте» пришлось не по душе очередное нововведение от разработчиков. Речь идет об обновлении настроек приватности, с помощью которых теперь можно скрывать свои сохраненные картинки от других посетителей ресурса. Об этом пишет Lenta.ru.

В специальной памятке «ВКонтакте» разработчики написали, что сделали настройки альбома «Сохраненные фотографии» более гибкими. Благодаря нововведению теперь каждый пользователь будет сам решать, кому можно просматривать эти картинки из этого альбома, а кому нет.

Естественно большинству пользователей это нововведение пришлось не по душе, чем они поспешили поделиться.

«Убедительная просьба всем в настройках приватности открыть сохраненки», — написал один из возмущенных пользователей соцсети.

Некоторые из недовольных даже запустили специальный хештег #вкживи и принялись уговаривать пользователей открыть сохраненные фотографии для просмотра.

«Ребят прошу не прячьте сохраненки не разбивайте сердца людям», — написал юзер с ником Gess wolf.

Однако некоторых возможность скрыть сохраненные фотографии наоборот очень порадовала. Они заявили, что теперь, наконец, незнакомые люди не смогут забирать себе их картинки.