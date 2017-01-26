Спасатели обнаружили тела последних погибших от схода лавины в Италии

Фариндола (Италия), 26 января. Спасательная команда обнаружила тела двух последних жертв снежной лавины, сошедшей на отель Rigopiano в центральной Италии.

Сообщается, что поисково-спасательная операция завершена, в списке пропавших без вести не осталось ни одного имени.

Напомним, что за неделю спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей и тела 29 погибших.

Снежная лавина, спровоцированная мощными землетрясениями, произошедшими в центральной Италии, сошла 18 января. Под снегом оказался погребен отель Rigopiano в области Абруццо, где в тот момент находились 40 человек.