Инопланетяне атаковали Чертаново: «Притяжение» Бондарчука выходит на российские экраны

Москва, 26 января. На российские и китайские экраны выходит долгожданный фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение». Еще до официальной премьеры показ кинокартины состоялся для жителей московского района Чертаново, где как раз и разворачиваются основные события фильма. Об этом пишет газета «Известия».

Создатели блокбастера рассказали, что они сделали все возможное, чтобы по максимуму накалить интерес зрителей к первому большому российскому фильму об инопланетянах.

Во время лекции, которая состоялась в преддверии премьеры блокбастера, Федор Бондарчук показал 16-ти минутный отрезок из фильма, который заставил зрителей замереть в восторге.

«Это уже тот самый Голливуд», — поделились впечатлением первые зрители премьеры «Притяжения».

Основные действия фильма происходят в столичном районе Чертаново. Именно туда падает сбитый российскими ВВС корабль с пришельцами. Полиция немедленно оцепляет район, к месту происшествия стягиваются представители силовых структур. Жителей района собираются срочно эвакуировать.

Рассказывая о сценарии картины, режиссер заявил, что в нем «есть наглая идея - тарелка падает не на Лос-Анджелес, не на Лондон, а на наше родное Чертаново».

Бондарчук также отметил, что его фильм про сегодняшний день, про людей, про то, что мы видим каждый день в новостях, по телевизору.

Он рассказал, что с большим трепетом взялся за съемки этого блокбастера и добавил, что при этом очень боялся.

«Мир, который мы снимали, мы его не придумывали, даже военную технику, которая в кадре выглядит феноменально. Ты не приукрашиваешь и не придумываешь те границы, в которых комфортнее существовать», — отметил Бондарчук.