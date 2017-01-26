Минобороны РФ парировало хамский выпад британского военного министра

Москва, 26 января. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков дал жесткий ответ на неуважительное заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона об «Адмирале Кузнецове».

Комментируя заявление Фэллона о сопровождении российской корабельной группы, Конашенков заявил, что целью подобных заявлений и шоу, разыгранного с сопровождением российских военных кораблей, является отвлечение внимания налогоплательщиков от того, в каком состоянии на самом деле находятся корабли королевского военно-морского флота Великобритании.

Он также подчеркнул, что российским боевым кораблям не требуются бессмысленные эскорт услуги.