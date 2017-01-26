Президент Мексики отказался встречаться с Трампом из-за строительства стены

Мехико, 26 января. Встреча президента Мексики Энрике Пенья Ньето и его американского коллеги Дональда Трампа не состоится. Как сообщается, мексиканский президент передумал лететь в Вашингтон.

По данным прессы, причиной отказа стало решение Трампа начать строительство стены на границе с Мексикой.

Ряд СМИ сообщает, что в Мекские растет возмущение, в том числе – и недостаточной решительностью Ньето перед позицией Трампа, подписавшего в эту среду указ о возведении стены на американо-мексиканской границе. Согласно указу, стена должна быть построена за счет мексиканской стороны.

Кроме того, Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Ранее он заявлял, что намерен выслать из страны около 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Мексиканский президент отметил, что хотел бы наладить отношения с новой американской администрацией, однако не намерен платить за строительство пограничной стены.