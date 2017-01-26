Роналду рассказал, как на самом деле относится к Месси

Мадрид, 26 января. Несмотря на соперничество между «Реалом» и «Барселоной», Криштиану Роналду находится в нормальных отношениях с Лионелем Месси. Об этом форвард мадридского клуба рассказал журналистам.

Роналду объяснил, что считает Месси отличным игроком, а их отношениям никак не мешает соперничество двух знаменитых испанских клубов. По мнению нападающего «Реала», то, что их постоянно сравнивают – нормально. «Сравнивали даже наших сыновей, когда они родились, следили за тем, кто лучше учится», – отметил футболист.

В то же время он отметил, что считает неуместными сравнения его с Месси, указав, что каждый из них обладает своим особенным игровым стилем.,