Банки одобрили только 10% заявок на кредит, поданных россиянами в 2016 году

Москва, 26 января. Директор по развитию продуктов Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Александр Ахломов сообщил, что в прошлом году кредиты смогли получить лишь 10% россиян, подавших заявки на предоставление займа.

По его словам, доля одобренных заявок на кредиты для населения в 2016 году уменьшилась на 2 процентных пункта от показателей 2015 года, говорится в материале газеты «Известия».

Ахломов добавил, что, вместе с тем, в абсолютных цифрах число положительных решений банков по заявкам от розничных клиентов выросло на 22%.

Эксперт пояснил, что банки постепенно возвращаются к докризисному уровню доверия гражданам, однако не торопятся выдавать деньги гражданам.

В целом специалисты отметили взрывной рост спроса со стороны клиентов — на 36%, и смягчение требований к заемщикам.