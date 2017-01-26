Найдены еще две жертвы лавины, обрушившейся на отель в Италии

Рим, 26 января. Сотрудникам спасательной службы, которые не прекращают поиски людей в заваленном лавиной отеле Rigopiano, расположенный в горном массиве Гран-Сассо в центральной части Италии, удалось обнаружить тела еще двух погибших. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы провинции Пескара.

Жертвы лавины были обнаружены и подняты на поверхность в среду вечером, 25 января. Ими оказались мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Таким образом, на сегодняшний день число жертв страшной лавины, которая накрыла итальянский отель Rigopiano, достигло 27.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 25 погибших. Пропавшими без вести остаются двое. Также сообщалось, что из под завалов разрушенного лавиной здания отеля были спасены 11 человек.