Сенатор США Габбард заявила, что встретилась с Асадом

Вашингтон, 26 января. Американский сенатор от Демократической партии Тулси Габбард заявила, что встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом.

По словам члена палаты представителей Конгресса США, встреча состоялась во время ее четырехдневного визита в Сирию.

«Первоначально я не планировала встречаться с ним, но, когда появилась возможность, я ею воспользовалась», — пояснила Габбард.

Она подчеркнула, что раз американские власти заявляют о том, что страдания сирийцев им не безразличны, то должна существовать возможность провести встречу с кем угодно, в случае, если это необходимо для достижения мира.

Сенатор пояснила, что, несмотря ни на что, Асад является главой Сирии и для достижения договоренностей необходимо вести диалог с ним.