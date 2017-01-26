Госдума намерена запретить родителям называть детей нелепыми именами

Москва, 26 января. Думский комитет по госстроительству и законодательству намерен в этот четверг предложить депутатам принять законопроект, который запретил бы родителям называть детей неблагозвучными и оскорбительными именами.

Данный документ должен будет установить требования для имен в Семейном и Гражданском кодексе России. Сам законопроект был предложен еще в апреле прошлого года сенатором Валентиной Петренко. Он устанавливает ряд ограничений, например то, что имя не может состоять из «цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации». Также недопустима ненормативная лексика, указания на ранги или должности, пишет газета «Известия».

Напомним, что в Москве уже более 14 лет живет ребенок, которого родители назвали БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Загс отказался оформлять подобное имя, поэтому ребенок до сих пор живет без сопутствующих документов.