Пиотровский обратился к патриарху Кириллу с просьбой не передавать Исаакий РПЦ 

Санкт-Петербург, 26 января. Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Союза музеев РФ.

В своем письме, направленном патриарху Кириллу, директор Эрмитажа заявил, что сейчас РПЦ передано уже столько храмов и сооружений, сколько нужно для того, чтобы возродить в России полноценную религиозную жизнь.

Кроме того он отметил, что предложение о передаче духовенству Исаакия «спровоцировало публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к данной проблеме».

Вследствие этого Михаил Пиотровский предложил патриарху Кириллу отложить пока передачу собора и отозвать ходатайство Санкт-Петербургской Епархии, чтобы остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.