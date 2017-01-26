Ученые объявили о скором начале полетов в отпуск на Луну
Москва, 26 января. Ученые объявили, что в скором времени человечество сможет совершать туристические полеты на Луну.
Сообщается, что специалисты почти закончили разработку космического аппарата Cycler, с помощью которого можно будет долететь до спутника Земли и провести там двое суток перед возвращением.
Согласно предварительной информации, стоимость билета для полета в аппарате составляет приблизительно 8 млн английских фунтов стерлингов, однако ученые рассчитывают создать прототип с более дешевым сервисом, что позволит сделать полеты еще доступнее для рядовых землян.
Отмечается, что разработка будет завершена в течение 10 лет.
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