Ученые объявили о скором начале полетов в отпуск на Луну

Москва, 26 января. Ученые объявили, что в скором времени человечество сможет совершать туристические полеты на Луну.

Сообщается, что специалисты почти закончили разработку космического аппарата Cycler, с помощью которого можно будет долететь до спутника Земли и провести там двое суток перед возвращением.

Согласно предварительной информации, стоимость билета для полета в аппарате составляет приблизительно 8 млн английских фунтов стерлингов, однако ученые рассчитывают создать прототип с более дешевым сервисом, что позволит сделать полеты еще доступнее для рядовых землян.

Отмечается, что разработка будет завершена в течение 10 лет.