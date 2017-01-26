Пальмиру будут освобождать с помощью «Грачей» и «Аллигаторов»

Москва, 26 января. Российские военные применили вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач» для освобождения Пальмиры от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Эксперты уверены, что подобная связка сумеет обеспечить непрерывное огневое воздействие на террористов ИГ.

«Аллигаторы» ведут поиск противники, а также обеспечивают целеуказание, в то время как «Грачи» уничтожают живую силу боевиков. Российские штурмовики размещены на авиабазу Хмеймим.

Как сообщает источник газеты «Известия», связка Ка-52 и Су-25 должна оказаться весьма эффективной для освобождения Пальмиры. Благодаря разведывательным возможностям вертолетов и огневой мощи штурмовиков, ВКС России смогут наносить точные и чувствительные удары по позициям террористов.