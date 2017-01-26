Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя арестован за пьяное вождение

Нью-Йорк, 26 января. В американском штате Калифорния сотрудники правоохранительных органов взяли под арест 43-летнего экс-чемпиона мира по боксу Оскара де ла Хойю за вождение машины в состоянии токсического опьянения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата.

Как стало известно, инцидент произошел в минувший вторник. В результате значительного превышения скорости стражи порядка остановили внедорожник марки Land Rover, за рулем которого находился Хойя. Правоохранители сразу обратили внимание на странное поведение водителя и заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Проведя медицинское освидетельствование, полицейские выяснили, что боксер находится под воздействием психотропных препаратов. После этого они арестовали его, однако вскоре выпустили, передав его менеджеру. Какое наказание грозит мужчине, пока не сообщается.

По некоторым данным, незадолго до этого инцидента Хойю, который также известен по прозвищу Золотой Мальчик, видели в нескольких барах города Пасадена. Кроме того известно, что на протяжении нескольких лет спортсмен лечился от зависимости от психотропных веществ в реабилитационном центре.