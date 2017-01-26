Полицейские изъяли из квартиры семьи Дель детские ремни и компьютер 

Москва, 26 января. Завершились обыски в квартире Светланы Дель, у которой ранее органы опеки изъяли десять приемных детей.

Как сообщил Лайф адвокат семьи Иван Павлов, из квартиры сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер, документы на квартиру и два ремня от детских штанов.

Ранее в среду сообщалось, что полиция начала обыски у супругов Дель в их квартире в Зеленограде.

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Решение изъять детей из семьи Светланы и Михаила Дель было принято после того, как сотрудники детского сада обнаружили у одного из детей якобы следы побоев. Сейчас восемь из десяти детей все еще находятся в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград», двоих передали матери Светланы Дель под временную опеку.

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