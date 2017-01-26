Украинская компания заявила, что разработала инновационный беспилотник

Киев, 26 января. Изобретением новейшего высокотехнологичного беспилотного летательного аппарата похвасталась украинская компания Matrix UAV.

По утверждению компании, она занимается «разработкой и высокотехнологичным производством уникальных беспилотных летательных аппаратов».

Так, заявляется, что разработанный «тяжелый» коптер «Командор» может быть использован в качестве носителя разнообразного вооружения, в том числе различных ракет, передает RT на русском. Разработка летательного аппарата проводилась в течении нескольких месяцев.

Согласно данным разработчика, максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 1 час, дальность по кругу — до 60 км. Коптер может поднять груз весом до 30 кг.