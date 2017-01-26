Трамп пересмотрит роль США в международных организациях, включая ООН

Вашингтон, 26 января. Роль США в ряде международных организаций, включая ООН, будет пересмотрена. Такой проект подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа.

Как пишут американские СМИ, Белый дом намерен прекратить финансирование международных организаций, членом которых состоит Палестинская автономия. Также будет прекращено финансирование и тех организаций, которые помогают Ирану и КНДР преодолевать санкции или контролируются государствами, спонсирующими терроризм или нарушающими права человека.

Также Трамп намерен пересмотреть все действующие договоры, где сторонами являются несколько государств.

Подчеркивается, что второй указ не касается соглашений о выдаче преступников или связанных с международной торговлей.