Алеппо: власти Сирии начали восстанавливать промышленный комплекс

Алеппо, 26 января. Власти Сирии приступили к восстановлению промышленного комплекса в Алеппо, освобожденном от исламских боевиков.

Сообщается, что сирийское правительство планирует восстановить полностью промышленный комплекс в городе, уничтоженный в ходе боевых действий, говорится в материале Газеты.ру.

Отмечается, что власти пообещали восстановить в первую очередь, фабрики, мастерские и частные промышленные предприятия, которые были уничтожены боевиками и во время авиационных ударов.

Напомним, что 23 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению сирийского Алеппо.