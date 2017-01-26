Сирия: ВКС РФ в Дейр эз-Зоре уничтожили оружейные склады боевиков ИГ

Дейр эз-Зор (Сирия), 26 января. Российские ВКС нанесли несколько авиаударов по складам с оружием боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в городе Дейр эз-Зор.

Как сообщают сирийские новостные агентства, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ в минувшую среду нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам ИГ в окрестностях оккупированного террористами города Дейр эз-Зор.

По данным источника, ударами ВКС РФ уничтожены два крупных оружейных склада и несколько единиц бронетехники боевиков ИГ. На данный момент неизвестно, сколько было уничтожено боевиков террористической группировки.

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