В США резко возросли продажи романа Оруэлла «1984» после инаугурации Трампа

Нью-Йорк, 26 января. В книжных магазинах в США наблюдается небывалый рост продаж знаменитого романа Джорджа Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе будущего. Зачитываться этим произведением население страны стало после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже в первый рабочий день заявил о том, что церемония инаугурации Дональда Трампа якобы побила все исторические рекорды популярности. Чуть позже его слова попытались оспорить журналисты NBC News, которые обратились за комментариями к старшему советнику Трампа - Келлин Конуэй. Она в свою очередь сообщила, что на самом деле слова Спайсера являются правдой, отметив, что он просто использовал некие «альтернативные факты».

Именно заявление Конуэй напомнило работникам СМИ мир, который Джордж Оруэлл описал в своем романе-антиутопии «1984», в частности, такое понятие, как «двоемыслие».

После упоминания журналистами этого знаменитого произведения, жители США стали массово скупать его в книжных магазинах. Такого небывалого спроса на роман «1984», который был издан еще в далеком 1949 году, никогда ранее не наблюдалось. Так, в рейтинге Amazon он сейчас находится уже на 3 строчке среди бестселлеров.

