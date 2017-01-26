Пушков ответил на критику «Адмирала Кузнецова» Британией

Москва, 26 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на критику министра обороны Великобритании Майкла Фэллона российской авианесущей группы в Сирии.

По мнению Пушкова, Фэллону следовало бы помолчать, поскольку подлинной «политикой позора» является «курс его правительства, ничего не сделавшего для борьбы с ИГ».

Минобороны Британии лучше бы помолчал: курс его пра-ва, ничего не сделавшего для борьбы с ИГ в Сирии, и есть подлинная "политика позора". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 25, 2017

«Исламское государство» (ИГ, арабское название ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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Ранее Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора. Кроме того, власти Великобритании озвучили намерение продолжать слежку за российским флотом.

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