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Политика
Пушков ответил на критику «Адмирала Кузнецова» Британией

Пушков ответил на критику «Адмирала Кузнецова» Британией

1:05  26 Января 2017
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Пушков ответил на критику «Адмирала Кузнецова» Британией

Москва, 26 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на критику министра обороны Великобритании Майкла Фэллона российской авианесущей группы в Сирии.

По мнению Пушкова, Фэллону следовало бы помолчать, поскольку подлинной «политикой позора»  является «курс его правительства, ничего не сделавшего для борьбы с ИГ».

«Исламское государство» (ИГ, арабское название ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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Ранее Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора. Кроме того, власти Великобритании озвучили намерение продолжать слежку за российским флотом.

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#алексей пушков #майкл фэллон
Олеся Волкова
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