Республиканский бал молодежи прошел в ЛНР

Луганск, 25 января. В столице Луганской народной республики сегодня состоялся республиканский молодежный бал, посвященный Дню студента и годовщине создания Ассоциации молодежи Луганщины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Бал был проведен по инициативе Ассоциации молодежи Луганщины, которой сегодня исполняется уже два года. Поддержали эту идею много наших друзей, в том числе, глава республики и наше профильное министерство. Ассоциация молодежи положила традицию давать бал год назад, и мы проводим эти мероприятия на достаточно высоком уровне», - рассказывает отраслевой координатор Ассоциации молодежи Луганщины Сергей Рожков.

В течение всего дня молодежные активисты побывали на многих мероприятиях, среди которых была отчетно-выборная конференция, на которой избирались председатель Ассоциации, заместитель, координационный совет и прочее. Также ребята поучаствовали в освящении места под будущий храм, который будет строить молодежь – это храм Святого Луки, который будет расположен на территории Луганского государственного медицинского университета.

На самом балу присутствовало порядка трехсот человек – это те ребята, которые проявляли свою активную жизненную позицию на протяжении всего года. Отметим, что на бал попасть было непросто – каждый участник получал специальное приглашение.

«Предыдущие балы мы устраивали для всех желающих, но наш зал не резиновый, и мы решили сделать это мероприятие более уникальным, чтобы молодежь стремилась на него попасть своим трудом», - отмечает Рожков.

В целом бал был посвящен девятнадцатому веку и пушкинской эпохе, что отразилось и в танцах: полонез, мазурка, полька и король бального танца вальс были основными танцами на балу, не считая игровых котильонов.