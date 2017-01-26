Музей Новороссии: Если нас выгонят, исчезнет память о тех, кого уже нет в живых. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге есть уникальное место – Музей Новороссии. Он расположен в историческом центре города на улице Декабристов. Однако с недавнего времени руководство музея столкнулось с трудностями: сотрудников хотят выселить с занимаемого места и организовать в помещении склад. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с директором и основателем музея Германом Владимировым, который рассказал о том, какое будущее ожидает единственное в Северной столице патриотическое арт-пространство.

Склонившись у ноутбука и показывая репортеру ФАН-ТВ старые фотографии, Герман вспоминает о том, в каком состоянии этот подвал был раньше: «Когда мы разгребли помещение, перед нами предстала такая вот картина, потому что мусора здесь было под потолок. Отсюда мы вывезли 150 кубов мусора, а с учетом всех арок это было тяжело сделать».

Он открывает следующую фотографию: «А это наш так называемый офис 2 апреля 2015 года, тогда он больше напоминал какой-то бомжатник».

Ранее Герман Владимиров сообщил о том, что есть большая вероятность, что музею на уровне города выделят новое место. Пока вопрос в стадии обсуждения. Создатель музея рассказал ФАН-ТВ о том, как развивалась ситуация с выселением. Беседа протекала у стены памяти, посвященной жертвам авиакатастрофы Ту-154, произошедшей в последние дни 2016 года.

– На днях вас вызвали в прокуратуру Адмиралтейского района на беседу. С чем это было связано?

– В прокуратуре мне задали один вопрос: с какими структурами мы взаимодействуем и общаемся. На что я хотел бы ответить и прокомментировать это. Мы открыты абсолютно для всех, так как мы не занимаемся никакой противозаконной деятельностью, а нашу работу можно было ассоциировать с деятельностью по реализации президентской программы по патриотическому воспитанию молодежи с 2016 по 2020 годы. То есть, я считаю, что наша музейная деятельность идеально подходит под нее.

– Я так понимаю, вы потратили около двух миллионов рублей на ремонт помещения из собственных средств?

– Питер – маленький город, и это помещение пришло к нам не с улицы, а от общих знакомых, которым мы доверяли и знали их давно. Однако они впоследствии отошли и сказали: ребята, к нам никаких претензий.

– В музее есть реликвии, которые невозможно перевезти в другое помещение. Что с этим будете делать?

– Слава Богу, что за два года, которые мы существуем, мы заслужили доверие со стороны и администрации города, и разных политических и творческих кругов, нас узнали люди, и нам предоставили помещение. Дело всё в том, что это не наш каприз или какая-то жадность. Народ интересуется: скажите, Герман Николаевич, а что будет, допустим, с колонной? Той, которая у вас есть в старом помещении? Я даже не знаю, что на это ответить, потому что, когда мы здесь основали музей, не было мысли о том, что мы когда-нибудь отсюда съедем. Здесь есть очень много вещей, которые связаны с теми людьми, которых уже нет в живых. И естественно, что мы за это старое помещение тоже будем бороться.

– И вы уже начали сбор подписей в поддержку музея?

– Мы начали брать подписи еще в конце 2015 года и столкнулись с тем, что нас, на самом деле, здесь любят. С нашими соседями мы уже как-то прижились друг к другу и стараемся-помогаем. Кому-то диван перетащить, а они нашим ребятам приносят еду, поддерживают...

– И медийные люди так же поддерживают Музей Новороссии?

– В нашу поддержку уже высказался и Захар Прилепин, и Сергей Летов (родной брат Егора Летова из группы «Гражданская оборона»). И это действительно порадовало, так как мы понимаем, что вместе с народом и с такими людьми мы непобедимы.

– Но новое помещение – это шаг вперед, в том числе для развития музейной деятельности…

– Да, совершенно верно, потому что мы уже переходим на другой уровень общения. Мы расширяемся, и у нас будет представлен не только Донбасс, но и Сирия. Сейчас мы очень тесно взаимодействуем с нашими сирийскими друзьями, также у нас будут представлены различные ветеранские организации, и мы хотим сделать отдельные экспозиции по Абхазии, по Югославии, по Чечне. Наша цель – объединить ветеранов, потому что все стали слишком разрозненными.

Герман берет в руки исписанную тетрадь в клетку: «Это тоже наша гордость – книга отзывов, и кого здесь только нет! Люди со всего нашего земного шарика. Вот, пожалуйста, Калифорния, Сакраменто, Наташа. Приезжал представитель из Северной Ирландии. В свое время у них там тоже с англичанами проблемы были, все их сепаратистами называли…»

Отметим, что Музей Новороссии выделяется среди всех учреждений, расположенных на территории России. Самое необычное в нем – это тематика. Здесь есть и музейные реликвии. Одна из них – это колонна с подписями легендарных командиров, которые нельзя просто так взять и перенести в другое место.

«Эта колонна – наша гордость, она появилась в музее спонтанно. Очень многие люди сочувствуют тем событиям, которые происходят в Донбассе. Здесь также росписи многих людей, которых уже нет в живых, к сожалению», – добавил Герман Владимиров.

Смотрите также: Джазмен Сергей Летов – о Донбассе, Мотороле и «нацистской вони» по мнению брата Егора. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.