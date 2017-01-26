Ученые назвали самый вредный напиток в мире

Вашингтон, 26 января. Ученые из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что молочный коктейль является самым вредным напитком в мире.

По словам исследователей, данный напиток пользуется особой популярностью у маленьких детей, но родителям не следует идти на поводу у детей и не давать молочные коктейли.

Оказалось, что молочные коктейли действуют на организм как наркотики. Особенно наркотический эффект проявляется при употреблении напитков, содержащих различные наполнители.

Американские ученые отмечают, что употребление молочных коктейлей приводит к выработке так называемого «гормона счастья», после чего у человека появляется зависимость. Кроме того, излишнее содержание сахара приводит к проблемам с весом.