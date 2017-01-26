По указу Трампа в Сирии создадут безопасные зоны для мирного населения

Вашингтон, 26 января. Глава американского государства Дональд Трамп дал поручение Госдепартаменту и Минобороны страны подготовить в кратчайшие сроки план по созданию в Сирии безопасных зон для мирного населения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на проект распоряжения президента.

Стоит отметить, что предыдущая администрация Соединенных Штатов Америки, которую возглавлял Барак Обама, тоже рассматривала возможность создания таких зон. Однако тогда они пришли к выводу, что такой шаг может втянуть страну во внутрисирийский конфликт.

