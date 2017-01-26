Кадыров объяснил, с какой целью поднимается тема платков в школах

Грозный, 25 января. Выступающие против ношения хиджаба в школах, должны в первую очередь волноваться из-за негативных социальных явлений, которые присутствуют в школах, а не из-за формы одежды. С таким заявление выступил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, тему ношения платков в школах подбрасывают, чтобы отвлечь общество от реальных проблем – таких, как наркомания, пьянство и преступность, сообщает «Газета.ru»

Слова Кадырова являются реакцией на высказывания министра образования России Ольги Васильевой, которая выступила против ношения хиджаба в школах. Кадыров объяснил, что хиджаб является не атрибутикой, а важной частью одежды мусульманской женщины.