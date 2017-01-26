Netflix заплатила 5 млн долларов, чтобы показать фильм о допинге в России

Нью-Йорк, 26 января. Американской компании Netflix пришлось заплатить крупную сумму в размере 5 миллионов долларов, чтобы получить право на показ документального фильма под названием «Икар», в котором рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что эта сделка стала одной из самых крупнейших в истории документального кино.

Режиссером картины стал велогонщик-любитель из Великобритании Брайан Фогель, а главным действующим лицом бывший руководитель антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков.

Сюжет фильма основывается на том, что Фогель доказывает то, что спортсмены, применяющие анаболические стероиды, показывают лучшие результаты, при этом Родченков признает в том, что оказывал содействие при создании в России государственной системы покрытия применения допинга.

Напомним, что 18 июля прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства, которую возглавляет Ричард Макларен, представила доклад о том, что российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, употребляли допинг.

