Минобороны: Российский флот не нуждается в британских эскорт-услугах

Москва, 26 января. Российские корабли не нуждаются в бессмысленных эскорт-услугах, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, британский министр обороны Майкл Фэллон, который сделал скандальное высказывание о российском авианосце, должен больше внимания уделять состоянию ВМС Великобритании.

Ранее Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора. Кроме того, власти Великобритании озвучили намерение продолжать слежку за российским флотом.

В ответ, Конашенков назвал подобные высказывания попыткой «отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота». По его словам, российский флот не нуждается в бессмысленных эскорт-услугах, так как российские корабли прекрасно знают и курс, и фарватер. Также он посоветовал Фэллону больше внимания уделять нынешнему состоянию Королевского флота, сообщает «Газета.ru».