Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в мире

Москва, 26 января. По результатам продаж минувшего года самым популярным кроссовером в мире стала Honda CR-V. За год дилеры продали 752 670 экземпляров, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

Как сообщает focus2move, на основании продаж автомобилей на глобальном рынке был составлен рейтинг самых продаваемых моделей автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Первое место занял кроссовер модели Honda CR-V: продажи этой марки выросли за год на 5.8%. Немногим уступила лидеру топа Toyota RAV4: за год было продано 723 988 машин, что почти на 10% выше результата 2015 года. Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson. Популярность модели выросла на 110% до 639 053 проданных экземпляров.

На четвертой строчке рейтинга расположился китаец Haval H6. За год в мире было продано 580 683 единиц, что превышает показатели на 55%. Топ-пять замыкает Volkswagen Tiguan (519 проданных единиц, +2,7%).

В топ-10 продаваемых кроссоверов вошли также Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Rogue и Ford Escape.

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