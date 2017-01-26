Кортеж министра обороны Польши попал в ДТП

Варшава, 25 января. Под польским гордом Торунь произошло крупное ДТП с участием кортежа министра обороны страны Антония Мачеревича. Инцидент произошел, когда министр ехал в Варшаву.

Как сообщают польские СМИ, произошло столкновение шести или семи машин, среди которых были автомобили из министерского кортежа. Автомобиль в котором ехал Мачеревич – как сообщается, это была машина военной жандармерии – также пострадал в результате аварии. Сам министр в результате аварии трамп и ранений не получил.

Причина аварии сейчас устанавливаются. Сам Мачеревич продолжил движение в Варшаву на другом автомобиле. Сообщается, что в ДТП пострадали два человек, они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.