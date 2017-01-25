Ученые обнаружили, что стресс замедляет старение человека

Лондон, 25 января. Кратковременный стресс оказывает положительное воздействие на организм человека. Ученые пришли к выводу, что стресс можно использовать для замедления процесса старения.

Британские ученые обнаружили, что под воздействием стресса ДНК человека изменяется таким образом, что тот становится менее подвержен появлению морщин, а также заболеваний, от которых, как правило, страдают пожилые люди.

По данным исследователей, стресс позволяет увеличить размер теломер, защищающих человека от процессов старения.

Ученые подчеркнули, что благотворный эффект оказывает лишь кратковременный стресс. Продолжительные психические нагрузки наносят вред здоровью в долгосрочной перспективе.