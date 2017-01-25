Ушла из жизни американская актриса Мэри Тайлор Мур

Нью-Йорк, 25 января. В среду из штата Коннектикут пришло печальное извести. Там, на 81-м году жизни ушла из жизни известная американская актриса Мэри Тайлор Мур. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя актрисы.

Сообщается, что сердце Мур перестало биться, когда она находилась в окружении друзей и любящего мужа.

Известно также, что на протяжении последней недели актриса дышала с помощью респиратора. В настоящее время причины смерти Мур пока не сообщаются. Но при этом есть информация, что в 2011 году у нее была сделана операция на мозге.

Мэри Тайлер Мур является обладательницей премий «Эмми» и «Золотой глобус». Актриса запомнилась всем своими ролями в сериалах «Шоу Дика Ван Дайка» и «Шоу Мэри Тайлер Мур».

В 1992 году актриса была удостоена собственной звезды на «Голливудской аллее славы».

