Трамп пообещал немедленно начать строить стену на границе с Мексикой 

Вашингтон, 25 января. Министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после подписания соответствующего указа.

«Министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены с Мексикой», — заявил Трамп.

Отметим, в среду вышло интервью Трампа телеканалу ABC, в котором он сообщил, что строительство стены на границе начнется в ближайшие месяцы. На первом этапе затраты лягут на бюджет США, но впоследствии они будут в полном объеме возмещены Мексикой.

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В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать строительство стены.

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