Минфин РФ с февраля начнет покупать валюту по бюджетным правилам

Москва, 25 января. Министерство финансов России намерено задействовать бюджетные правила, в соответствии с которыми будут осуществляться операции по продаже покупке валюты. Данные меры будут приняты, чтобы снизить влияние нефтяных цен на колебания курса рубля.

Запланированные валютные операции Минфин намерен проводить вместе с российским Центробанком. Курс рубля, как сообщается, по-прежнему останется плавающим.

В то же время, Центробанк оставляет за собой право валютных интервенций, необходимых для накопления валютных резервов или поддержания финансовой стабильности. Окончательно решение о проведении валютных операций будет приниматься ЦБ на основе экономической ситуации в стране.