Чуркин предрек проблемы в работе ООН по израильским поселениям из-за Трампа

ООН, 25 января. Работа в ООН над урегулированием палестино-израильского конфликта может осложниться с приходом в США республиканской администрации. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Журналисты поинтересовались у Чуркина, как может сказаться на работе по поселенческой деятельности Израиля приход к власти в США республиканской администрации.

«Я думаю, может быть сложнее», — ответил постпред РФ в ООН.

Чуркин выразил мнение, что власти Израиля неслучайно одобрили еще одну серию поселений сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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Во вторник власти Израиля санкционировали строительство 2,5 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, приняв решение, которое еще на прошлой неделе было бы чревато серьезными трениями с США.