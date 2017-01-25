Лишенная медалей легкоатлетка Лебедева подаст апелляцию в CAS

Москва, 25 января. Лишенная медалей Олимпиады 2008 года российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

После повторной проверки допинг-пробы Лебедевой, врачи нашли запрещенный препарат туринабол. После этого легкоатлетку лишили серебряных медалей, полученных ею на Олимпийских играх в Пекине 2008 года в прыжках в длину и тройном прыжке.

Лебедева настаивает на своей невиновности. В ближайшее время она намерена связаться со своим адвокатом и обсудить с ним подачу апелляции. Она подчеркнула, что всегда внимательно относилась к таким вещам, как соблюдение антидопинговых правил.

Спортсменка отметила, что у МОК не должно быть претензий к ее пробе на Олимпиаде 2012 года, прошедшей в Лондоне.