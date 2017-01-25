Белый дом опроверг информацию о воссоздании секретных тюрем ЦРУ

Вашингтон, 25 января. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация не имеют отношения к распоряжению, которое позволит ЦРУ открывать «секретные тюрьмы» за пределами страны.

«Эта директива не исходит из Белого дома», — заявил Спайсер.

Ранее американская газета Washington Post сообщила, что администрацией Дональда Трампа подготовлен документ, благодаря которому американские спецслужбы смогут снова открывать секретные тюрьмы по всему миру, где будут использоваться «продвинутые» меры допроса.