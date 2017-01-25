Шойгу наградил Маслякова медалью «За укрепление боевого содружества»

Москва, 25 января. Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль Маслякову во время финала КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны.

Как отметил министр обороны, Масляков заслужил награду, благодаря своим усилиям на пользу армии и общества.

Текст приказа о награждении гласит, что Масляков получил медаль за большой личный вклад в укрепление боевого содружества. «Я человек гражданский, но, как гражданский человек, имею право сказать — служу Отечеству!», – прокомментировал свое награждение Масляков.