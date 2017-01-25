Хиллари Клинтон надеется победить на выборах в 2020 году с помощью телешоу

Вашингтон, 25 января. Проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон намерена повторить свою попытку в 2020 году. Об этом сообщает американская газета Daily Mail со ссылкой на источник из окружения Хиллари Клинтон.

По словам источника, в ближайшее время Хиллари Клинтон запустить собственное телевизионное шоу, в котором ей будет отведена главная роль. С помощью телешоу Клинтон надеется завоевать миллионную армию фанатов, которые ее поддержат на следующих выборах президента США.

Также источник сообщил, что недавно в доме Хиллари Клинтон прошла вечеринка, в ходе которой она подняла тост, произнеся легендарную фразу терминатора: «Я ещё вернусь!».