Ученые нашли действенный способ продлить молодость

Лондон, 25 января. Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что существует способ, с помощью которого человек сможет дольше выглядеть юным. Процесс старения, по словам специалистов, во многом зависит от кровных родственников. И в первую очередь от матери.

Как сообщает Daily Mail, авторами исследования стали нобелевский лауреат в области молекулярной биологи и врачи. На исследование проблемы старения они потратили несколько лет.

Скорость старения определяют частицы под названием теломеры, находящиеся на каждом кончике ДНК. Чем длиннее эти частицы, тем моложе выглядит человек. Фактически теломеры являются индикатором возраста человека.

По мнению специалистов, длина теломеров наследуется от матери. Жизнь самой матери и ее потомства значительно сокращается, если она была подвержена вредным привычкам (курение, алкоголь, неправильное питание).

Генетика отца также оставляет свой след на формирование теломеров ребенка, однако решающая роль в этом процессе принадлежит матери.