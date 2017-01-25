Пассажир рейса Москва–Иркутск скончался на борту самолета

Москва, 25 января. На борту самолета, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Иркутск, скончался пассажир.

Как сообщается, экипаж самолета принял решение отложить взлет и покинуть взлетно-посадочную полосу. Когда на борт воздушного судна прибыли медики, пассажир был уже мертв.

По словам очевидцев, мужчина потерял сознание, а затем скончался, не приходя в себя. Сейчас медики устанавливают причину смерти.

Напомним, что 17 января сообщалось о смерти пассажира авиакомпании Oman Air, скончавшегося на борту самолета, следовавшего из Джидды в Маскат.