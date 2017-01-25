Фийон торопится на допрос в прокуратуру из-за скандала вокруг жены

Париж, 25 января. Бывший премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон хочет как можно скорее получить аудиенцию в Национальной финансовой прокуратуре страны в связи с разбирательством по делу его супруги Пенелопы.

Как сообщает Reuters, политик заявил, что хочет как можно скорее быть принятым в Национальной финансовой прокуратуре, «чтобы восстановить справедливость».

Ранее стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств.

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Расследование было начато после публикации в издании Canard Enchaine, где говорилось, что Пенелопа Фийон получила 500 тысяч евро из фондов, предназначенных для оплаты труда французских парламентариев.