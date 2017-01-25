Сирия: в Алеппо возобновили движение электропоездов

Алеппо, 25 января. В сирийском Алеппо возобновили движение электропоездов. Об этом заявил Министр транспорта Сирии Али Хамуд.

Он пояснил, что сегодня начала свою работу железнодорожная ветка, которая соединяет окраины Алеппо, где находится временный центр размещения беженцев с железнодорожной станцией в центре города.

«В сжатые сроки ремонтным службам удалось восстановить все поврежденные участки. Были проведены работы по разминированию полотна, всего было обезврежено 330 фугасов», — отметил Хамуд.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что правительственная армия Сирии выбила террористов из городов Аль-Танбур и Аль-Мантаф, которые расположены в восточной части провинции Алеппо.