Госдума РФ: Высказывания Фэллона об «Адмирале Кузнецове» – уровень дворовой шпаны

Москва, 25 января. Высказывания министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который навал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора, достойны дворовой шпаны, заявили в Госдуме РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что российские военные находятся в Сирии по приглашению властей страны и для скорейшего урегулирования военного конфликта.

По его словам, высказывания Фэллона о российском авианосце находятся на уровне дворовой шпаны, а сама Британия способно лишь на то, чтобы стоять в стороне и наблюдать за действиями российской армии. «Плохо иметь Великобританию во врагах, но ещё хуже её иметь в друзьях», – подвел итог Шерин.

Также он посоветовал Великобритании уделять больше внимания своим внутренним проблемам – например Брекситу и возможному отделению Шотландии.