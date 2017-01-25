Оренбургский педофил признался в убийстве ребенка в Пермском крае

Москва, 25 января. Расследование в связи с похищением 12-летней девочки в Оренбурге привело сотрудников Следственного комитета к уликам, свидетельствующим о том, что подозреваемый 29-летний мужчина причастен к целому ряду подобных преступлений в отношении детей, совершенных в Пермском крае в 2011 и 2013 годах.

«В рамках расследования похищения 12-летней девочки в Оренбурге после задержания подозреваемого в этом преступлении 29-летнего жителя Пермского края следователям в ходе проведения ряда экспертных исследований удалось установить совпадение генотипа задержанного с генотипом лица, совершившего преступления в отношении детей в Пермском крае в 2011 году», — заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ходе допросов подозреваемый сознался в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух мальчиков в 2011 году и убийстве семилетнего ребенка, которое было совершено в окрестностях города Краснокамск 11 октября 2013 года. Подозреваемый показал место, где спрятал тело мальчика, расположенное на участке с дачным домом его родителей. Там были обнаружены останки ребенка.