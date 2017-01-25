Конгресс США решил заняться утечкой данных по «делу о русских хакерах»

Вашингтон, 25 января. Расследование так называемого дела о русских хакерах будет строиться на сборе фактов утечек секретной информации американской разведки. Об этом говорится в заявлении комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Комитет, помимо прочего, собирается запросить у разведки данные о «связях между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями» в США. Конгрессмены также желают выяснить, какие ответные меры предприняли власти США в ответ на российские действия.

В сообщении комитета подчеркивается, что изучение тысяч страниц документов только сотрудниками ведомств будет недостаточным. Все собранные свидетельства «должны быть доставлены в комитет по разведке Палаты представителей, чтобы предоставить членам комитета достаточно времени для ознакомления с их содержанием».

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Напомним, ранее ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США. При этом доказательства представлены не были. При этом часть выводов при этом была сделана на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях.

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