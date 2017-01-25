Полиция обнаружила тело задушенной девушки в московской квартире

Москва, 25 января. В одной из московских квартир обнаружен труп задушенной девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В квартире было обнаружено тело 29-летней девушки, а также ее 25-летний любовник с ранениями шеи. По данным телеканал, мужчина находился в бессознательном состоянии, а на теле погибшей имелись следы удушения.

Кроме того, в квартире была найдена записка, которая предположительно написана любовником убитой девушки. В записке мужчина написал, что девушка сама попросила убить ее, что он и сделал, а после решил покончить жизнь самоубийством.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что Петербургская полиция задержала жителя Ленобласти, который 11 лет назад задушил своего знакомого с помощью электрошнура.