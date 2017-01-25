Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп подписал указы о безопасности границ, предполагающий выделении средств на строительство стены на границы с Мексикой, и об иммиграционной политике.

Ранее в интервью телеканалу ABC Трамп озвучил примерные сроки строительства стены. По его словам, работы начнутся уже в ближайшие месяцы. При этом он сообщил, что Мексика компенсирует «100 процентов» расходов на строительство «в той или иной форме».

Указ об иммиграционной политике касается введения определенных мер против городов, власти которых умышленно отказываются принимать жесткие меры против нелегальных мигрантов.

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