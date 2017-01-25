Российские офицеры: Слова Фэллона об «Адмирале Кузнецове» вызваны завистью

Москва, 25 января. Английским морякам должно быть стыдно за слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора. С таким заявлением выступил председатель Общероссийского движения поддержки флота и капитан первого ранга Михаил Ненашев

Ненашев назвал слова Фэллона словесным мусором, недостойным главы национального оборонного ведомства. «Это слова свихнувшегося чинуши, наверное, он в море ни разу не выходил на корабле и пороха не нюхал», – заявил Ненашев, добавив, что английским морякам должно быть стыдно за слова своего министра обороны.

Российский капитан напомнил, что российские вооруженные силы, включая авианосец «Адмирал Кузнецов», защищали от терроризма в том числе и Великобританию. Высказывания главы Минобороны Великобритании Ненашев назвал проявлением злобы, зависти и бессилия.