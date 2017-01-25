Дата запуска «Протон-М» будет объявлена на следующей неделе

Москва, 25 января. На данный момент невозможно с точностью сказать, когда будет осуществлен очередной запуск ракеты-носителя «Протон-М» — на следующей неделе представители «Роскосмоса», после полного аудита всех двигательных систем этой модели ракет-носителей и анализа полученных данных, объявят дату следующего старта.

«Очевидно, что запускаться с некачественной ракетой-носителем безответственно, поскольку задача не просто запустить ракету, а важно, чтобы она донесла полезную нагрузку до орбиты или дальше», — передает РИА Новости слова официального представителя Роскосмоса Игоря Буренкова.

Он отметил, что в настоящее время, после отзыва всех ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем в двигательных системах, на специальных стенда «проверяется то, что не проверялось десятилетиями». Кроме того, Роскосмос намерен усилить уровень контроля чистоты систем и производственных помещений на космодроме «Байконур».